Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le famiglie iniziano a pianificare le vacanze e i momenti di pausa che scandiranno l’anno. Per il 2024/25, il calendario offre numerosi spunti per organizzare fughe, weekend e ponti prolungati. Ecco un riepilogo delle principali festività e dei ponti che segneranno l’anno scolastico. Inoltre, si ricorda che la conclusione dell’anno scolastico in Sicilia è prevista per giorno 7 giugno, mentre gli esami di maturità inizieranno il 18 giugno 2025.

Le festività previste

Il 2024/25 prevede vacanze natalizie più lunghe rispetto al solito e alcuni ponti significativi verso la fine di aprile e l’inizio di maggio.

Le festività nazionali durante le quali le scuole rimarranno chiuse sono: il 1° novembre 2024 (Tutti i Santi), l’8 dicembre 2024 (Immacolata Concezione), il 25 e 26 dicembre 2024 (Natale e Santo Stefano), il 1° gennaio 2025 (Capodanno), il 6 gennaio 2025 (Epifania), il 20 e 21 aprile 2025 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo), il 25 aprile 2025 (Festa della Liberazione), il 1° maggio 2025 (Festa dei Lavoratori), e il 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica).

I ponti per l’anno scolastico 2024/2025

Per quanto riguarda i ponti scolastici, il calendario offre diverse opportunità di estendere il tempo libero. Il ponte di Ognissanti, che include il 1° novembre 2024, cade di venerdì, permettendo un breve periodo di vacanza fino al 3 novembre. Il 8 dicembre 2024, essendo una domenica, non crea un ponte esteso. Tuttavia, le vacanze natalizie saranno particolarmente lunghe, dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, offrendo un periodo di ben 17 giorni di pausa.

Le vacanze pasquali, che iniziano giovedì 17 aprile 2025 (o venerdì 18 in alcune regioni) e durano fino al martedì 22 aprile 2025, offrono una pausa prolungata. Dopo solo due giorni di scuola, il 25 aprile 2025, Festa della Liberazione, cade di venerdì, creando un ponte fino al 27 aprile. Questo consente un lungo periodo di ferie di dieci giorni con solo due giorni di scuola in mezzo.

Il ponte del 1° maggio 2025, che cade di giovedì, consente un’estensione del fine settimana fino al 4 maggio, mentre la Festa della Repubblica del 2 giugno 2025, che segue un ponte dal 31 maggio al 2 giugno, offre un ulteriore periodo di pausa.

Questo calendario offre una serie di occasioni per pianificare viaggi e momenti di relax durante l’anno scolastico, sfruttando al meglio i ponti e le festività per trascorrere tempo con la famiglia e rigenerarsi.