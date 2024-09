Stando ai dati raccolti da Open Polis, l’età media degli edifici scolastici italiani sarebbe di oltre 50 anni, con oltre il 59% degli edifici che risalirebbe a prima del 1976.

Molti edifici scolastici non sono stati progettati per resistere a eventi sismici e potrebbero presentare dei rischi per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, nel caso di terremoti. La mancanza d’interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia potrebbe aggravare la situazione.

Nel meridione e nelle isole, la situazione è particolarmente critica, in quanto, stando ai dati, solo il 13% degli edifici scolastici è stato progettato, seguendo le norme antisismiche.

Nelle città la situazione si aggrava, soprattutto nelle grandi città, dove spesso gli edifici scolastici sono vecchi e in cattivo stato;

Torino, solo il 2,6% degli edifici scolastici è realizzato dopo il 1997;

Milano, il 97% degli edifici è stato costruito prima del 1997;

Roma, 25 scuole su 1067 sono state costruite dopo il 1997.

Legambiente ha lanciato un allarme riguardo alla condizione degli edifici scolastici in Italia. Nel suo report pubblicato a gennaio 2024, l’organizzazione ha evidenziato l’urgenza di interventi volti a migliorare sia la qualità dell’istruzione che la sicurezza degli studenti nelle scuole del Paese.