Secondo gli esperti del forum Ammissione Medicina, i quali ogni anno aiutano migliaia di candidati a capire e interpretare la loro posizione in graduatoria. Con molta probabilità il punteggio minimo per il test medicina 2024 cadrà nel range tra 76,9 e 78,1 con un valore medio di 77,5.

Test Medicina 2024: soglia minima

Per entrare in graduatoria è cruciale ottenere un punteggio minimo di 20 punti. La soglia minima non garantisce automaticamente accesso al corso di laurea, infatti, la posizione in graduatoria dipende dal numero totale di posti disponibili e dai punteggi di tutti gli altri candidati. La graduatoria finale sarà pubblicata il 10 settembre.

Test Medicina 2024: i dati

Leggendo sul forum Ammissione Medicina, sarebbero 6 mila gli assenti a luglio.

Inoltre è stata pubblicata una tabella con i possibili punteggi e a che fascia di università si potrà accedere con tale punteggio. Il bottom, rappresentato dall’università di Basilicata, Calabria, Catanzaro, l’Aquila, Molise, Sassari, Messina e Palermo.

L’università di Catania si posiziona sulla fascia media, con un punteggio d’ammissione stimato intorno agli 80 punti.

In primissima posizione nella cartagloria “over the top” ricade solo Milano Bicocca con un punteggio stimato d’ammissione di circa 90 punti.

Le alternative per gli studenti

Queste sono le possibili alternative a Medicina per gli studenti che non hanno raggiunto la soglia minima d’entrata: