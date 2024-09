Francesco La Mazza, pilota catanese, si prepara a difendere il quinto posto nella classifica generale e a dare il massimo nelle ultime due gare della stagione. La prossima sfida si terrà all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, dove si correrà la terza e penultima gara della serie “Endurance” del Campionato Italiano Gran Turismo. La Mazza, al volante della Ferrari 488 del team EasyRace, punta al podio dopo aver ottenuto due quarti posti a Vallelunga e al Mugello.

Nella gara in programma domenica 8 settembre faranno parte dell’equipaggio della EasyRace oltre a La Mazza, Alessio Bacci ed Emma Segattini, pilota giovanissima che sta già stupendo per le sue qualità.

La Mazza dichiara: “vogliamo fare bene e siamo convinti di farlo perché con il team stiamo provando in tutti i modi a diminuire il gap con chi ci ha preceduto nelle prime due gare. A Imola, come Ferrari, avremo anche un piccolo vantaggio. Dall’ultima gara sprint del Mugello è stato modificato il BoP (Balance of Performance), soprattutto per quanto riguarda le altezze. Dunque le Ferrari saranno meno penalizzate rispetto alle prime gare e questo ci fa ben sperare”.

Le 4 prove del Campionato GT Endurance: Vallelunga (già disputata), Mugello (già disputata), Imola (6-8 settembre), Monza (25-27 ottobre).