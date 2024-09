Le piste ciclabili a Catania sembrano ormai un miraggio lontano. Nonostante le promesse e i piani annunciati, i lavori procedono a rilento, lasciando i ciclisti in una situazione precaria. Costretti a pedalare tra le auto nel traffico caotico della città, affrontano ogni giorno il rischio di incidenti e disagi.

Il progetto della pista ciclabile Catania centro- Plaia, doveva essere completato entro maggio. Ancora a settembre tutto tace e i lavori vanno a rilento. Con i lavori ancora in alto mare e i tratti cruciali non completati, è evidente che l’intervento non sarà pronto a breve. Quindi non verrà garantito alla città di Catania e ai suoi turisti, un servizio fondamentale per la stagione balneare ancora in corso.

Un tempismo ridicolo, dato che la pista sarà probabilmente ultimata proprio quando il flusso turistico estivo sarà ormai finito. Ogni giorni si assiste alla totale assenza di sicurezza dei ciclisti e ad una gestione inefficace dell’intera situazione!