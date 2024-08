A partire dal prossimo anno scolastico, anche in California gli studenti saranno obbligati a riporre il cellulare durante le lezioni, come stabilito dal Phone-Free Schools Act. La legge, approvata con il sostegno bipartisan, prevede che gli istituti pubblici della California abbiano tempo fino al luglio 2026 per implementare il divieto degli smartphone nelle aule. Sono previste eccezioni per motivi medici o situazioni di emergenza.

Anche in Italia, a partire da settembre, è stato introdotto un divieto simile per gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Il divieto è esteso anche all’uso didattico dei telefoni, ad eccezione dei casi in cui l’uso del dispositivo sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato per alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.

In Francia, invece, è in corso una sperimentazione su vasta scala che vieta l’uso dei cellulari nelle scuole fino ai 15 anni, con l’obiettivo di promuovere una “pausa digitale” e contrastare la dipendenza da smartphone tra i giovani.