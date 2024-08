Torna il bonus 500 euro spesa: da settembre, il bonus 500 euro spesa, noto come “Dedicata a te”, torna a supportare le famiglie in difficoltà economica con una versione migliorata. Questo contributo mensile, destinato a facilitare l’acquisto di beni di prima necessità, sarà valido fino a dicembre 2024, salvo ulteriori proroghe.

Come funziona il bonus 500 euro spesa

A partire da lunedì 1° settembre, le famiglie in difficoltà economica potranno utilizzare il bonus 500 euro spesa, che aumenta rispetto ai 459 euro dell’anno scorso. Il valore del buono spesa è salito a 500 euro mensili, grazie all’aumento della dotazione finanziaria da 520 a 676 milioni di euro. Questo intervento ha ampliato la platea dei beneficiari a 1,33 milioni di persone, permettendo a un numero maggiore di famiglie di ricevere un sostegno economico.

A chi spetta il bonus

Il bonus 500 euro spesa è destinato ai nuclei familiari con almeno tre persone, residenti in Italia, e con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Non possono accedere al bonus i single, le coppie senza figli e coloro che già ricevono altri contributi di inclusione sociale, come l’Assegno di Inclusione, l’indennità di mobilità, e altre forme di sostegno alla povertà.

Come ottenere il bonus

Non è necessaria alcuna domanda per ricevere il bonus 500 euro spesa. Saranno i comuni a identificare e informare direttamente le famiglie che soddisfano i requisiti. I beneficiari verranno selezionati sulla base di criteri di priorità specifici.

Una volta identificati, i beneficiari saranno contattati dal comune e invitati a ritirare la card “Dedicata a te”, che funziona come una carta prepagata. La card potrà essere ritirata presso un ufficio postale, presentando la comunicazione ricevuta dal comune, che include l’abbinamento tra il codice fiscale del beneficiario e il codice della carta.

Cosa si può acquistare con il bonus 500 euro spesa

Il bonus 500 euro spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per acquistare beni di prima necessità presso supermercati convenzionati. Sono inclusi beni alimentari (escludendo le bevande alcoliche), carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico locale. La card non è abilitata per prelievi presso sportelli bancomat. L’accredito del contributo avverrà automaticamente ogni mese, e la prima spesa dovrà essere effettuata entro il 16 dicembre 2024. Il contributo totale sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2025.