Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, continua a dare man forte al progetto del Ponte sullo Stretto. L’ obiettivo è quello di far partire il cantiere entro il 2024. Ma prima bisogna chiarire alcuni aspetti.

“Il ministero dell’Ambiente ha posto 239 domande a cui verranno date 239 risposte entro il mese di settembre — ha dichiarato Salvini, che continua —. Quindi è chiaro che se si sono presi 4 mesi in più per dare tutte le garanzie ambientali possibili ed immaginabili, cosa che è giusto che sia, entro l’anno l’obiettivo è approvare il progetto definitivo e partire con la cantierizzazione”. Conclude, in ultimo il Ministro, durante un meeting di Rimini.