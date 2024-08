Graduatorie ATA terza fascia: manca poco all’inizio della scuola e l’attesa cresce anche per i candidati aspiranti ATA che dal 28 maggio al 28 giugno 2024 hanno potuto effettuare l’aggiornamento o la conferma della propria posizione e ora sperano in una chiamata. Le graduatorie, infatti, sono in fase di uscita proprio in questi giorni. Sui siti di alcune scuole, scelte come sedi di presentazione della domanda, è possibile consultare la graduatoria. I punteggi e le posizioni in graduatoria possono, comunque, essere consultate nell’area riservata di Istanze online, distinti per ogni ruolo per cui si è effettuata la candidatura, accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Ogni aspirante può vedere la graduatoria, oltre che all’albo della scuola, nell’area riservata del sito ministeriale Polis Istanze online. Bisognerà cliccare sul proprio nome in alto a destra e poi su Area riservata, servizi, i tuoi servizi, Graduatorie di istituto III fascia personale ATA triennio 2024/27.

Coloro che non la visualizzano ancora e che vedono il simbolo di divieto non cliccabile, devono attendere perché è probabile che in quella provincia non sia ancora stata pubblicata.

Graduatorie ATA terza fascia: fino a quando sono valide

Entro pochi giorni, dunque, tutti potranno visualizzare il proprio punteggio e la posizione. Le graduatorie definitive, infatti, dovranno essere pubblicate entro il 31 agosto, per rispettare la tempistica necessaria e permettere le operazioni i attribuzione delle supplenze.

Le graduatorie ATA terza fascia saranno valide a partire dall’anno scolastico 2024/25, in procinto di iniziare, fino al 2026/27. Queste saranno utilizzate per le supplenze dopo che risulteranno esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia.

Come verranno contattati gli aspiranti ATA

Una volta effettuata la valutazione delle richieste, ogni istituzione scolastica contatterà gli aspiranti tramite email certificata o tradizionale per comunicare le proposte di supplenza. Sarà la scuola stessa, quindi, a gestire le convocazioni, stipulando, di conseguenza, i contratti per le supplenze temporanee.