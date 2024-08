Assunzioni anno scolastico 2024-2025 : Il nostro Governo ha approvato nuove assunzioni a tempo indeterminato nella scuola per l’anno scolastico 2024-2025, offrendo così importanti opportunità lavorative nel settore educativo. Questo intervento mira a colmare i vuoti di organico nelle scuole italiane, migliorando la stabilità del corpo docente e la qualità dell’insegnamento. Con l’obiettivo di rafforzare il sistema scolastico, queste assunzioni rappresentano un passo significativo verso un’istruzione più efficiente e inclusiva. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Assunzioni Scuola 2024: le novità

Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 ha approvato, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, un nuovo DPR che autorizza il Ministero dell’Istruzione e del merito (MIM) ad assumere a tempo indeterminato 56.500 unità di personale per l’anno scolastico 2024/25. Il personale scolastico sarà attinto dalle graduatorie in corso di validità per l’immissione in ruolo.

Nel dettaglio, il Decreto in arrivo prevede le seguenti assunzioni:

45.124 insegnanti ;

; 10.336 unità di personale ATA ;

; 591 dirigenti scolastici ;

; 406 insegnanti di religione cattolica ;

; 43 unità di personale educativo.

Assunzioni Scuola 2024: le nuove prospettive

Le nuove assunzioni nella scuola per il personale docente, educativo e ATA verranno effettuate attingendo dalle graduatorie attualmente valide per l’immissione in ruolo, incluse quelle dei concorsi scuola 2024. Questo processo garantirà l’inserimento di personale qualificato nelle scuole italiane, migliorando l’efficienza del sistema educativo e offrendo stabilità lavorativa a numerosi professionisti del settore.

Il Ministero dell’istruzione ha già emanato il Decreto sulle immissioni in ruolo docenti A.S. 2024/25.

Questo importante investimento nel settore educativo è parte di un più ampio programma di rilancio della scuola italiana, che prevede quindi anche numerosi interventi strutturali e l’aggiornamento delle competenze del personale docente.

Negli ultimi mesi, infatti, il Governo ha annunciato ulteriori misure di sostegno, tra cui finanziamenti per la digitalizzazione delle scuole, programmi di formazione continua per gli insegnanti e progetti per la promozione dell’inclusione e del benessere degli studenti.