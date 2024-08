Nel 2008, la riforma Gelmini trasformò profondamente l’università e la ricerca in Italia, introducendo tagli significativi e cambiamenti strutturali. Oggi, con il governo Meloni, ci si avvicina a una “Gelmini due”, con nuove misure che sollevano preoccupazioni simili a quelle di sedici anni fa.

Le nuove misure e le riforme

1. Riforma dei Contratti di Ricerca

– Cinque Nuove Figure Precari: Il disegno di legge proposto introduce diversi nuovi contratti, inclusi post-dottorali e assistenti alla ricerca, con l’intento di combattere il precariato. Tuttavia, i critici sostengono che queste misure non risolvono i problemi esistenti e potrebbero addirittura aggravare la situazione.

2. Tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)

– Riduzione di 513 Milioni di Euro: Il governo prevede una drastica riduzione dei fondi destinati alle università, contestata da rettori, ricercatori e studenti.

3. Chiamata Diretta e Potere Baronale:

– Rafforzamento del Potere Barone: la nuova legge prevede una chiamata diretta per le posizioni accademiche, riducendo la trasparenza e potenziando il potere dei consigli di amministrazione.

Le critiche mosse

Le attuali scelte del governo richiamano da vicino le misure della riforma Gelmini del 2008, sia nei tempi di annuncio che nelle modalità di attuazione. La ministra Anna Maria Bernini ha promesso un “dialogo” con le parti sociali, ma le reazioni sono state fortemente critiche. Sindacati e opposizione hanno sollevato dubbi riguardo l’efficacia delle nuove disposizioni, sostenendo che, anziché ridurre il precariato, la riforma rischia di aggravare la situazione.

Il timore è che l’università possa affrontare un periodo di ulteriore austerità, con il ritorno a un sistema di precarietà accentuato dalla spending review. Gli attuali ricercatori precari potrebbero trovarsi in difficoltà, con la prospettiva di nuovi contratti precari e tagli ai finanziamenti che metterebbero a rischio la loro stabilità lavorativa. L’opposizione ha criticato aspramente queste misure, definendole irresponsabili e inadeguate, con il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle che hanno espresso preoccupazione per la mancanza di risorse e per l’approccio reazionario della riforma.

I prossimi passi

La riforma prevede anche un “restyling” della legge Gelmini, con l’intenzione di rivedere i costi standard nel Fondo di Finanziamento Ordinario. Una commissione sarà incaricata di questa revisione, ma le misure annunciate sono state accolte con scetticismo. Molti temono che queste modifiche non siano sufficienti per affrontare i problemi strutturali del sistema universitario. Con l’allocazione di 50 milioni di euro agli atenei, il governo ha cercato di dipingere la misura come un investimento, ma le critiche continuano a sottolineare la mancanza di risorse adeguate e la necessità di interventi più sostanziali.