Stasera alle 21:00 Gemitaiz si esibisce sul palco allestito dal Comune di Catania alla Villa Bellini. Il tanto atteso concerto si terrà in collaborazione con il Comune di Catania e nell’ambito del Catania Summer Fest. Il live fa parte del “QVC Experience Tour”, con cui il rapper sta portando in giro per l’Italia i brani del suo ultimo album “QVC10”, insieme alle sue hit storiche.

La scaletta del tour: