Sisma di Santo Stefano, via ai lavori alla chiesa di Sant’Antonio di Monterosso etneo

La diocesi di Acireale annuncia l'inizio dei lavori per il ripristino della chiesa di Sant'Antonio di Padova.

La chiesa di sant’Antonio di Padova nella frazione di Monterosso etneo, del comune di Aci Sant’Antonio, subirà lavori di ripristino e di rafforzamento della resistenza sismica a partire da agosto.

L’intervento annunciato dalla diocesi di Acireale deve un grazie particolare a Salvatore Scalia, commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sisimici del 26 dicembre 2018. I finanziamenti del commissari hanno reso possibile i lavori con una spesa complessiva di oltre 300mila euro; la fine dei lavori è prevista entro la fine del prossimo anno.

La messa in sicurezza e il ripristino della chiesa del santo padovano sono significativi per la riqualificazione del patrimonio culturale ed ecclesiastico in città colpite da eventi sismici e, data la loro posizione geografica, costantemente a rischio. Come affermato da don Angelo Milone (direttore dell’Ufficio edilizia di culto e beni culturali della diocesi di Acireale) l’intervento preserva non solo il culto ma un pezzo del patrimonio culturale cittadino.