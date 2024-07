Sicilia, una giovane donna trovate impiccata nella sua casa di villeggiatura

Si procederà con l'autopsia per verificare le cause del decesso della donna trovata senza vita nel bagno di una casa di villeggiatura.

Ieri mattina è stata ritrovato nel bagno in una casa di villeggiature a Fondachello, vicino Mascali (CT), il corpo impiccato di una donna. La vittima, di trent’anni, forse si sarebbe tolta la vita dopo una lite con il compagno, insieme al quale aveva affittato la casa vacanze.

La casa è stata trovata in ordine, e non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della donna. Il compagno, che avrebbe lasciato la casa subito dopo il litigio, è stato interrogato dai Carabinieri come testimone.

Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania e la procura ha già disposto l’autopsia.