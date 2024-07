Test Medicina 2024: il database con i quesiti di luglio

Test Medicina 2024: consultabile online il database con i quesiti per la prova che si svolgerà il 30 di luglio.

Test Medicina 2024: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato che è disponibile online il database da cui verranno estratti i quesiti per i test di accesso, che si svolgeranno nel mese di luglio, per le facoltà di Medicina e Veterinaria. Ecco, di seguito, dove accedere per poterlo consultare e un riepilogo sulla struttura del test al quale saranno sottoposti gli aspiranti medici in questa seconda tranche in programma per il 30 (Medicina) e 31 luglio (Veterinaria).

Test Medicina 2024: dove visionare il database

Il database contenente tutte le 3500 possibili domande e relative risposte è consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA. Qui si avrà anche la possibilità di eseguire simulazioni dei test in forma anonima il cui esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Attraverso un codice identificativo a propria scelta, sarà possibile ripetere i test più volte, sulla base di quelli svolti in precedenza, al fine di concentrarsi su argomenti in cui c’è bisogno di più approfondimento.

I risultati delle simulazioni non rappresentano una valutazione formale delle competenze, né vengono in alcun modo associati alla persona che le esegue. Il codice identificativo, che si può fornire in maniera facoltativa, serve esclusivamente a identificare le proprie simulazioni, in modo da poterne conservare uno storico e ottenere nuove simulazioni sulla base delle specifiche aree di miglioramento

Test Medicina 2024: com’è strutturata la prova

Come per la precedente banca dati e per il test che si è svolto nel mese di maggio, la prova verte sulle 5 materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica). La prova sarà composta da 60 domande e i candidati avranno a disposizione 100 minuti per svolgerla. Fino al giorno del 30 luglio, gli aspiranti medici possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima.