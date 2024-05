Playoff Serie C, Catania stoico contro l’Avellino: finisce 1-0 per i rossazzurri [HIGHLIGHTS]

Vittoria fondamentale dei rossazzurri contro l'Avellino. Al ritorno, 2 risultati su 3 per ottenere il passaggio del turno.

Playoff Serie C: inizia nel migliore dei modi il secondo turno della fase nazionale per il Catania di Michele Zeoli che batte per 1-0 l’Avellino, secondo classificato del girone C e testa di serie per questi quarti di finale. Una vittoria che è di fondamentale importanza e che permetterà ai rossazzurri il lusso di avere 2 risultati su 3 a favore per la partita di ritorno allo stadio “Partenio. Al “Massimino” è bastato un gol di Cianci per regalare questo prezioso vantaggio alla squadra etnea.

Partita che sembra subito complicarsi per la squadra campana, con un cartellino rosso per Cancellotti per fallo da ultimo uomo su Di Carmine. L’arbitro viene, poi, richiamato al Var per revocare l’espulsione e sanzionare il calciatore dell’Avellino con un cartellino giallo. L’attaccante dei rossazzurri era ancora troppo lontano dalla porta e non c’erano gli estremi per l’espulsione.

Buon inizio, dunque, del Catania che prova ad imporre il suo gioco per il primo quarto d’ora di gara. Ma l’Avellino comincia a farsi sotto, con Sgarbi che trova davanti a sé un Furlan ben piazzato che para e mette in calcio d’angolo.

Svolta del match che arriva nel secondo tempo, dopo quasi una ventina di minuti. Nuovi ingressi per i rossazzurri, come Ndoj, Kontek e Marsura. Quest’ultimo fondamentale sulla fascia sinistra, da cui parte l’azione per il gol del vantaggio del Catania. Palla per Cianci che con una girata perfetta mette il pallone alle spalle di Ghidotti e fa 1-0, risultato con cui si conclude il match. Catania che, nel recupero, ha avuto la possibilità di raddoppiare ma, nel bel mezzo nel contropiede, è arrivato il triplice fischio del direttore di gara, seguito da alcune proteste dei rossazzurri.

Ecco, di seguito, gli highlights del match del “Massimino”, in attesa del ritorno in programma per sabato prossimo, 25 maggio, allo stadio “Partenio” di Avellino.