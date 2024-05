Sicilia, sequestrato canile abusivo: trovati 22 cuccioli

La struttura è stata scovata durante un normale controllo di routine nelle zone rurali. All'interno, 22 cuccioli.

I carabinieri della stazione di Montelepre, insieme al Nas e il personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Palermo, durante dei controlli nelle aree rurali di Montelepre e Giardinello, hanno individuato una struttura adibita a canile abusivo.

La struttura era gestita da un’associazione culturale senza licenza per accogliere animali; l’attività è quindi stata conseguentemente bloccata.

I 22 cuccioli, trovati nel canile, sono in buona salute. 20 dei 22 verranno riaffidati ai rispettivi propretari in quanto provvisti di microchip. I gestori sono stati multati per oltre 2 mila euro.