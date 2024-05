Sicilia, lavori sulla A19: chiuso svincolo di Enna

La società ANAS, tramite un comunicato, annuncia l'avvio di nuovi lavori di manutenzione sull'autostrada Palermo-Catania.

A partire dal 7 maggio e fino al 2 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Enna, al km 120 dell’autostrada A19 Palermo-Catania, a causa di lavori di risanamento strutturale delle opere costituenti lo svincolo, che comprendono il viadotto Euno e le rampe dello svincolo stesso.

La chiusura riguarda tutte le rampe dello svincolo di Enna, in entrata e in uscita dall’autostrada sia in direzione Palermo che in direzione Catania, mentre le due carreggiate resteranno regolarmente percorribili.

Su disposizione del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella qualità di Commissario per gli interventi di manutenzione straordinaria in corso lungo l’autostrada A19, saranno disposti doppi turni di lavoro, dimezzando così i tempi di esecuzione delle opere.

I percorsi alternativi

I percorsi alternativi consigliati da Catania a Enna, sono i seguenti:

Percorrere l’A19 sino al km 136,400 – svincolo Dittaino –, proseguire sulla SP 75 sino all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere quest’ultima sino all’arrivo ad Enna;

Percorrere l’A19 sino al km 129,200 – svincolo Mulinello –, proseguire sulla SP 7A sino all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS 192 sino all’incrocio con la SS 117 BIS e percorrere quest’ultima sino all’arrivo ad Enna.

Da Enna a Catania, invece, si consigliani i seguenti percorsi alternativi: