“Operazione Pandora” a Tremestieri Etneo: l’ex sindaco Rando resta in carcere

Emessi provvedimenti al Tribunale del riesame di Catania. Resta in carcere l'ex sindaco di Tremestieri, Santi Rando.

Dal Tribunale del riesame di Catania sono stati emessi 3 provvedimenti, relativi all’operazione, denominata Pandora, su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al Comune di Tremestieri Etneo. I giudici hanno confermato l’ordinanza cautelare in carcere per l’ex primo cittadino del comune della provincia etnea, Santi Rando, indagato per voto di scambio politico-mafioso. Resta in cella anche Piero Cosentino, indicato come il contatto tra il politico e il clan Santapaola-Ercolano.

Provvedimento emesso anche per un altro soggetto chiave dell’inchiesta, Mario Ronsisvalle, per il quale sono stati confermati gli arresti domiciliari. L’ accusa è di corruzione, per essersi interessato a non far aumentare il numero di farmacie a Tremestieri Etneo, favorendo la sua attività.

Per quanto riguarda, invece, Luca Sammartino, che si è dimesso da vicepresidente della Regione Siciliana lo scorso 17 aprile ed è stato sospeso dalle funzioni pubbliche, il suo legale, l’avvocato Carmelo Peluso, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha presentato appello contro il provvedimento.