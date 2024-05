Catania, viabilità: rinviata chiusura galleria di viale Mediterraneo

Rinviata la programmata chiusura al transito della galleria di viale Mediterraneo. Di seguito i dettagli da sapere.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Catania, è stata rinviata la programmata chiusura al transito della galleria di viale Mediterraneo, collegamento tra la via Vincenzo Giuffrida ed il Km. 0+00 del raccordo A18 Dir. La chiusura, precedentemente prevista dal 6 al 10 maggio in orario notturno, era pensata per lavori di manutenzione.

Tuttavia, a seguito di necessità organizzative, gli interventi sono stati posticipati. Si svolgeranno dunque in altre date, che saranno preventivamente comunicate ai cittadini.