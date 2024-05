Offerte voli a meno di 15 euro: dove andare da Catania e Palermo

Le offerte di voli internazionali low cost sono al momento molto interessanti. Di seguito le mete più allettanti.

In questo momento, le offerte Ryanair sono più allettanti che mai. I viaggiatori, dunque, potranno cogliere l’occasione e visitare mete internazionali anche a soli 12,99 euro. Di seguito le offerte più interessanti in partenza dai principali scali siciliani, da prenotare entro il 12 maggio per partire entro il 30 giugno.

Le offerte da Catania

Sono numerosi i voli low cost dall’aeroporto di Catania. I prezzi vanno dai 12,99 euro per Bucharest, Budapest, Parigi, Vienna e molte altre, ai 32,52 per Cracovia.

Le offerte da Palermo

Anche dall’aeroporto di Palermo le offerte sono particolarmente allettanti, mantenendosi sui 30 euro. La prima meta suggerita dal sito Ryanair è Edimburgo, a 12,99 euro. Allo stesso prezzo, Marsiglia; mentre aggiungendo un euro in più si può volare verso Barcellona e Karlsruhe (Germania).