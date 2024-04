Offerte Ryanair da Catania, promozione lampo: biglietti a 12 euro

Offerte voli da Catania: Ryanair ci annuncia prezzi speciali ad aprile, ma le offerte solo valide solo per le prossime 24h.

Stanno per scadere le nuove imperdibili offerte Ryanair disponibili solo oggi per viaggiare in date non successive al 30 aprile di quest’anno. I prezzi partono da cifre davvero basse e le destinazioni sono imperdibili, se ami viaggiare cogli a volo l’occasione.

Offerte voli da Catania: biglietti sotto i 20 euro

Atene, Bucharest, Eindhoven, Marsilia, Sofia e Tirana vi aspettano con un biglietto di soli 12,99 euro;

e vi aspettano con un biglietto di soli Perugia, Roma o Venezia a 14,99 euro;

o a 14,99 euro; Trieste, Bari e Katowice sui 15 euro;

e sui 15 euro; Cagliari e Malta invece 18 euro.

Offerte voli da Catania: biglietti aerei sotto i 30 euro

Prezzi un po’ più altri? Non vi fate ingannare, le destinazioni meritano la vostra attenzione.

Londra (Stansted) a 23 euro;

a 23 euro; Budapest a 25 euro;

a 25 euro; Vienna e Ancona a 26 euro;

e a 26 euro; Cracovia e Varsavia a 27 euro;

e a 27 euro; Parigi a 28 euro;

a 28 euro; Praga a 29 euro.

Offerte voli da Catania: sopra i 30 euro

Solo due le mete con cifre di poco superiori alle tre decine, ma come dire di no alla nostra ella Napoli? E alla misteriosa Londra?