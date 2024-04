Meteo Sicilia: weekend instabile tra temporali e cieli sereni

Meteo Sicilia, necessario l'ombrello in questo incerto fine settimana, in cui al rischio piogge si alternano giorni con ciel sereno.

Meteo Sicilia: tra le precipitazioni di venerdì, il sole di sabato e il cielo nuvoloso di domenica si prospetta un fine settimana davvero particolare. Un incerto lunedì con nubi sparse e un certo rischio di pioggia confermerà la tendenza di questo clima primaverile parecchio instabile.

Meteo Sicilia: venerdì 19

Per tutta la giornata precipitazioni, anche sotto forma di temporale, in provincia di Palermo e Messina, ma saranno scarse sul resto della regione. Le temperature massime si aggireranno a malapena sui 20 gradi, le minime non subiranno grandi variazioni rimanendo comunque basse.

Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Catania saranno le città graziate dalla pioggia o comunque con poco rischio di precipitazioni, nel siracusano e nel ragusano nubi sparse aumenteranno il rischio di pioggia. Catania sarà la città in cui le temperature più alte con una massima di 23°C che scenderà a 10°C quando si toccheranno i picchi minimi. Un forte scarto la separa dalle altre città, fatta eccezione per Siracusa, che avranno un calo notevole: Enna avrà temperature tra i 9 e i 5°C.

Meteo Sicilia: sabato 20 e domenica 21

Sembra che dopo l’incerta giornata di venerdì le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi. Sabato l’alta pressione prevalente comporterà generali condizioni di bel tempo con il cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime fino a 24 gradi, valori notturni in leggera diminuzione. Siracusa e Catania si riconfermano come le province più calde, seguite da Messina e Agrigento.

Le temperature notturne subiranno una forte variazione rispetto le massime, sfiorando i 3ºC a Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna. Per quanto riguarda la giornata di domenica non si riconferma il cielo soleggiato del giorno precedente: sebbene saranno assenti le precipitazioni le condizioni generali vedranno su tutta la regione nubi sparse e temperature in calo, almeno per le massime che non supereranno i 20 gradi, mentre i valori notturni saranno in lieve rialzo.

Meteo Sicilia: lunedì 22

La nuova settimana inizierà con un cielo poco nuvoloso o coperto e rischio di precipitazioni. Le temperature raggiungeranno valori poco inferiori ai 20°C. Catania, Messina, Ragusa e soprattutto Siracusa sono le province esposte a maggior rischio di piogge.