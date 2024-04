Incidente in Sicilia, scontro tra mezzi pesanti: 2 feriti

Incidente stradale tra due mezzi pesanti in Sicilia: due feriti nell'impatto e il tratto stradale interessato è chiuso al traffico.

Un incidente stradale si è verificato in Sicilia coinvolgendo due mezzi pesanti che hanno impattato tra loro. In particolare, l’impatto si è verificato nel territorio di Licata, in provincia di Agrigento, sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula”.

Nello scontro, due persone sono rimaste ferite. Inoltre, si registrano forti rallentamenti nella zona interessata dall’impatto che ha coinvolto un autocarro e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori dell’Anas, per gestire il traffico veicolare.