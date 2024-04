Schiacciato dall’ascensore nel Catanese: 31enne muore sul lavoro

Un giovane operaio di 31 anni è morto schiacciato dall'ascensore mentre stava lavorando: l'incidente mortale è avvenuto nel Catanese.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nel Catanese, in particolare nel territorio di Aci Sant’Antonio. I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio odierno, quando i vigili del fuoco di Catania hanno ricevuto una chiamata di soccorso riguardante un uomo bloccato in un vano ascensore.

Lo stabile interessato dall’incidente è un condominio in via Marchese di Casalotto 55. La vittima è un 31enne, manutentore che stava lavorando all’ascensore quando, per causa ancora da accertare, è rimasto incastrato tra la cabina e la porta di un piano. A liberare l’uomo sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale, i quali hanno anche fatto uscire una donna in stato di shock dal vano ascensore.

Presenti sul posto anche i Carabinieri del territorio e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 31enne.