Aggiornamento GPS 2024, convocati sindacati: si attende l’Ordinanza

Aggiornamento GPS 2024: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha nuovamente convocato le organizzazioni sindacali.

Aggiornamento GPS 2024: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha nuovamente convocato, per domani martedì 7 maggio, le organizzazioni sindacali. Lo scopo sarebbe un’ulteriore informativa relativa alla riapertura e all’aggiornamento delle graduatorie provinciali docenti 2024/2026. Di seguito tutte le informazioni utili per i candidati.

Aggiornamento GPS 2024: cosa succederà il 7 maggio

Quella di martedì 7 maggio è la terza convocazione, dopo quella dello scorso 3 aprile, quando è stata modificata la bozza con la proposta di attribuire supplenze con riserva anche agli specializzati/abilitati all’estero in attesa del riconoscimento in Italia.

In questi giorni, però, era invece attesa la pubblicazione dell’Ordinanza. Dopo il parere del CSPI, reso lo scorso 12 aprile, si pensava infatti che la pubblicazione dell’Ordinanza potesse essere ormai prossima.

Aggiornamento GPS 2024: quando uscirà l’Ordinanza?

Non è ancora sicuro quando verrà comunicata la data ufficiale per la pubblicazione dell’Ordinanza e per la presentazione della domanda. Bisognerà dunque aspettare le novità che verranno presentate durante l’incontro di domani.

Sicuramente, si parlerà di quale decisione avrà assunto il Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo il parere negativo del CSPI sulla modifica introdotta per le supplenze ad abilitati/specializzati all’estero; ma anche se sarà possibile mantenere la data del 30 giugno come termine ultimo per l’acquisizione del titolo di abilitazione in Italia.

Cosa succede dopo la pubblicazione dell’Ordinanza

Solo quando il Ministero pubblicherà i documenti utili sarà possibile fare una scelta riguardante la provincia per:

primo inserimento;

aggiornamento di titoli e/o servizi rispetto al 2022;

non presentare domanda, confermando quella del 2022.

Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione e del Merito consiglia di presentare comunque l’istanza se si è in possesso di titoli soggetti a scadenza, ossia i titoli di preferenza che se non dichiarati nuovamente non saranno riconfermati.

Ulteriori informazioni verranno rese note dopo la convocazione che avrà luogo durante la giornata di domani, 7 maggio 2024, grazie alla quale si avranno maggiori delucidazioni sull’aggiornamento GPS 2024.