TFA sostegno 2024: cosa studiare e date delle prove preselettive

TFA sostegno 2024: sempre più vicine le prove preselettive. Ecco su cosa verteranno e un riepilogo sulle date.

TFA sostegno 2024: sono vicine le date dei test preselettivi per il TFA dell’anno accademico 2023/2024. Il Ministero dell’Università ha dato il via libera all’organizzazione dei corsi di specializzazione rivolti all’insegnamento di supporto per studenti con disabilità, interessando i diversi gradi dell’istruzione.

TFA sostegno 2024: i programmi delle prove

I candidati sottoposti alle prove dovranno dimostrare di avere capacità di argomentazione al corretto uso della lingua e il possesso di:

competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

competenze su empatia e intelligenza emotiva;

competenze su creatività e pensiero divergente;

competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;

competenze di letture/comprensione e riflessione sulla lingua.

TFA sostegno 2024: la prova preselettiva

Il test preselettivo sarà composto da 60 quesiti i quali avranno 5 opzioni di risposta. Di questi 60 quesiti, una ventina serviranno a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Da sottolineare che ogni risposto corretta ad ogni domanda vale 0,5 punti, mentre non ne verranno sottratti nel caso di mancata risposta o di risposta errata. La durata del test sarà di 2 ore.

È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l’accesso.

Ecco, di seguito, come sono divise le date dei test di selezione che si svolgeranno nei giorni 7, 8, 9 e 10 di maggio 2024:

7 maggio : scuola dell’infanzia;

: scuola dell’infanzia; 8 maggio : scuola primaria;

: scuola primaria; 9 maggio : scuola secondaria di primo grado;

: scuola secondaria di primo grado; 10 maggio: scuola secondaria di secondo grado.

Tutte le prove avverranno nelle mattinate delle date che sono elencate di sopra.

Prova scritta

Le prove scritte avranno, invece, una valutazione che sarà espressa in trentesimi e le tematiche su cui verteranno saranno quelle previste dall’articolo 6, comma 1, del DM 30 settembre 2011. Non ci saranno domande a risposta chiusa. Saranno i singoli atenei a decidere la durata della prova.

Per accedere alla prova orale, i candidati devono raggiungere un punteggio non inferiore a 21/30.