GPS Scuola 2024: quando aprono e come inserirsi? Ecco le ultime novità riguardo le graduatorie delle supplenze nel mondo scolastico.

GPS Scuola 2024: quando aprono? Parlando di graduatorie per le supplenze, questa è certamente una delle domande che la maggior parte degli interessati si pone. Infatti, la fase di iscrizione alle GPS è un momento cruciale per i docenti e aspiranti tali che sono interessati a fare nuove esperienze lavorative anche attraverso le supplenze. Ecco quindi tutte le principali informazioni in merito alle GPS Scuola 2024.

GPS Scuola 2024: quando aprono

Secondo quanto riportato, la data di pubblicazione dell’ordinanza del Ministero per l’aggiornamento delle GPS è ormai imminente. Come i più addentrati nel settore sapranno, le GPS sono le Graduatorie Provinciali di Supplenza e il nuovo aggiornamento riguarderà il biennio 2024/2026.

Queste graduatorie prevedono un aggiornamento che si verifica ogni due anni, durata della loro stessa validità. Lo scopo della loro strutturazione è quella di attribuire degli incarichi a tempo determinato nelle varie scuole del territorio nazionale. Non si ha una data certa riguardo l’aggiornamento effettivo: tuttavia, questo avverrà entro la primavera 2024.

GPS Scuola 2024: come inserirsi

Ma come funziona l’aggiornamento delle graduatorie? Il primo step da attendere sarà la pubblicazione del bando completo dove saranno inserite tutte le modalità di accesso. Tuttavia, il funzionamento non dovrebbe essere differente rispetto alle occasioni precedenti.

Ciò significa che la procedura sarà totalmente telematica, così come l’invio dell’istanza. Chiaramente, per poter partecipare sarà necessario avere i requisiti richiesti. Successivamente si potrà procedere alla presentazione della domanda tramite la piattaforma per le Istanze Online del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla quale si accede con SPID o CIE.

Gli step successivi prevederanno la valutazione dei titoli e l’assegnazione delle supplenze. Una volta stipulato il contratto, sarà la scuola che ha assunto il docente a procedere alla verifica dei titoli, confermando o modificando il punteggio assegnato. In questo modo l’Ufficio Provinciale potrà convalidare la domanda a seconda del caso.

GPS Scuola: novità

Al momento, non sono al momento previste particolari novità. Infatti, come di consueto, i docenti potranno presentare una nuova domanda o aggiornare quella precedente. Infine, se non hanno nuovi titoli, possono anche confermare la stessa iscrizione senza presentare nuova istanza.