Graduatorie Gps: come fare domanda e requisiti

Graduatorie Gps 2024, domande riaperte: è possibile presentare e aggiornare la propria iscrizione. Tutti i dettagli.

Graduatorie Gps 2024: a seguito di diverse riunioni, sono state riaperte le iscrizioni per l’accesso al Gps (Graduatoria Provinciale Supplenze). Si potrà nuovamente presentare domanda o per l’inserimento in graduatoria o per l’aggiornamento del proprio punteggio.

La richiesta per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica per una sola Provincia, dichiarando tutte le proprie preferenze, riserve, titoli e servizi posseduti. Presentando la domanda è possibile anche fare un cambio di Provincia, per chi è già all’interno della Gps.

Graduatorie Gps 2024: la domanda

Tutti coloro che hanno già presentato domanda e non intendono aggiornarla resteranno in graduatoria con il punteggio, le preferenze, la province e le riserve già precedentemente registrate. Tuttavia, le situazioni soggette a scadenza dovranno essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare le proprie preferenze o dichiararne di nuove. Altrimenti non saranno più riconosciute.

Graduatorie Gps 2024: requisiti

Per presentare domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:

Essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;

allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli; Non avere condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e procedimenti penali pendenti in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa , a pena di esclusione dalla procedura

(anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e procedimenti penali pendenti in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere , a pena di esclusione dalla procedura Possedere i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la scadenza del termine per la domanda, con esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati

conseguiti entro la scadenza del termine per la domanda, con esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati Avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE

ai sensi del Regolamento 2016/679/UE Essere iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupato alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda (per i soli candidati che fruiscono della riserva di posti)

Presentando la domanda, è necessario specificare la circoscrizione elettorale in cui si è iscritti.

I titoli non ammessi

Alcuni titoli non possono essere ammessi come valore aggiunto nelle graduatorie. Essi sono: