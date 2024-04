Concorsi Sicilia, Comuni e Università assumono: le posizioni aperte

Concorsi Sicilia: di seguito i dettagli su alcune interessanti proposte per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro.

Concorsi Sicilia: sono molteplici le opportunità lavorative presenti sull’Isola. Di seguito alcune proposte in diversi luoghi della regione, per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.

Concorsi Sicilia: l’offerta del Comune di Messina

Il Comune di Messina ha indetto un concorso per assumere 100 Agenti di polizia locale e coprire posti a tempo indeterminato e pieno – Area degli istruttori. Per mandare la propria domanda c’è tempo fino al 18 maggio.

I candidati, una volta passate le prove, si occuperanno principalmente della prevenzione e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, leggi, regolamenti, ordinanze e attività inerenti alla polizia amministrativa; di svolgere servizio di vigilanza di quartiere; pronto intervento in situazioni di emergenza e altri interventi previsti da leggi e regolamenti.

Per potersi candidare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

di secondo grado di durata quinquennale; Patente di guida di categoria B;

Disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma;

Disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette).

Università di Palermo

L’Università Palermo ha indetto un concorso per assumere 8 nuove risorse in categoria D – posizione economica D1, da destinare all’Area Didattica e servizi agli studenti a supporto delle attività di gestione e funzionamento del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno.

Per potersi candidare sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis);

in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis); Scienze Pedagogiche (LM-85);

Scienze della Formazione Continua (LM-57);

Editoria e scrittura (LM-19);

Informazione e sistemi editoriali (LM-19);

Lauree specialistiche (LS) ex DM 509/99 o diplomi di laurea vecchio ordinamento equipollenti a quelle sopra indicate.

Si ricorda che è possibile partecipare al bando solo fino al 30 aprile 2024.

Concorsi Sicilia: Comune di San Vito Lo Capo

Il Comune di San Vito Lo Capo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato, massimo per cinque mesi, part-time a 30 ore settimanali per esigenze temporanee e stagionali, di 8 Istruttori di Vigilanza (Agenti di Polizia Locale) – ex cat. “C/1”- CCNL Comparto Funzioni Locali.

I requisiti necessari per candidarsi sono i seguenti:

Possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di validità;

Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura preventiva;

Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militari organizzati nazionali;

Possedere i requisiti indicati dall’art.26 della l.53/89 come richiamati dall’art. 35, comma 6, del D.lgs 165/2001, nonché i requisiti per l’espletamento delle funzioni di Pubblica Sicurezza di cui all’art.5, comma 2, della legge 65/86.

Il termine ultimo stabilito per la presentazione dell’istanza è fissato entro le ore 23:59 del 2 maggio 2024.