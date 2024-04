Concorso Ministero della Salute 2024: requisiti e posti disponibili

Concorso Ministero della Salute 2024: ecco chi può parteciparvi, quali sono i requisiti e come presentare la domanda di ammissione.

Concorso del Ministero della Salute 2024: la selezione pubblica prevede la copertura di 31 posti di lavoro in quasi tutta Italia, profilo professionale dirigente sanitario medico, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute.

Le risorse saranno assunte mediante contratto a tempo indeterminato e pieno e sarà possibile candidarsi fino al 20 maggio 2024. Di seguito tutti i dettagli.

Concorso Ministero della Salute 2024: i posti

I posti disponibili per il concorso indetto dal Ministero della Salute per 31 dirigenti sanitari medici sono suddivisi per regione come di seguito specificato:

Calabria: n. 2 posti;

Campania: n. 1 posto;

Emilia Romagna: n. 2 posti;

Friuli Venezia Giulia: n. 1 posto;

Lazio: n. 3 posti;

Liguria: n. 6 posti;

Lombardia: n. 5 posti;

Puglia: n. 2 posti;

Sardegna: n. 1 posto;

Sicilia: n. 5 posti ;

; Toscana: n. 1 posti;

Veneto: n. 2 posti.

I vincitori saranno assegnati ad uno degli uffici del Ministero della salute, secondo l’ordine della graduatoria finale, sulla base delle preferenze di regione espresse nella domanda di partecipazione.

Concorso Ministero della Salute 2024: i requisiti

Possono partecipare al concorso per medici del Ministero della Salute 2024 le persone in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo;

non inferiore a 18 anni e non superiore al limite per il collocamento a riposo; idoneità fisica all’impiego ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni; non aver riportato condanne;

conoscenza della lingua inglese ;

; conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

Inoltre è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) oppure ogni altro titolo di studio equiparato in base alla normativa vigente;

oppure ogni altro titolo di studio equiparato in base alla normativa vigente; diploma di specializzazione / regolare iscrizione in una delle discipline ricomprese nelle seguenti aree: Area medica e delle specialità mediche, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, Area della medicina diagnostica e dei servizi, Area di sanità pubblica, oppure in discipline equipollenti o in discipline affini;

ricomprese nelle seguenti aree: Area medica e delle specialità mediche, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, Area della medicina diagnostica e dei servizi, Area di sanità pubblica, oppure in discipline equipollenti o in discipline affini; abilitazione all’esercizio della professione di medico ed iscrizione all’Albo dei Medici – Chirurghi.

Concorso Ministero della Salute 2024: la selezione

In relazione al numero di domande pervenute, si fa riserva di effettuare una eventuale prova preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove d’esame.

La selezione dei candidati avverrà mediante l’espletamento di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale sulle seguenti materie:

emergenza in sanità pubblica;

regolamento sanitario internazionale e profilassi internazionale;

epidemiologia;

igiene e medicina preventiva;

elementi di medicina legale e medicina del lavoro;

elementi di comunicazione in sanità pubblica;

vigilanza sanitaria con focus su sbarchi migranti;

procedure operative USMAF;

competenze ed organizzazione del Ministero della salute, con particolare riferimento agli USMAFSASN;

struttura e funzioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;

organizzazione, compiti e funzioni dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

organizzazione, compiti e funzioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell’European Medicines Agency (EMA);

normativa europea per i dispositivi medici;

elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; reati contro la pubblica amministrazione.

La domanda di partecipazione al Concorso per medici del Ministero della Salute 2024 deve essere presentata entro il 20 maggio 2024, esclusivamente in via telematica collegandosi al Portale inPA.