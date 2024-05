Sicilia, al via la “Guida delle Case Museo” nell’Isola: quali sono

È stato presentato il progetto della "Guida delle Case Museo in Sicilia": ecco in cosa consiste e quali sono le strutture coinvolte.

Si tratta del primo caso simile in Sicilia, un progetto editoriale unico che è stato presentato questa mattina nella Casa Museo del Buen Retiro a Sferracavallo. È la “Guida delle Case Museo” in Sicilia, che sarà curato dallo scrittore e poeta Tommaso Romano e dal critico d’arte Tanino Bonifacio. La pubblicazione è prevista per l’autunno e raccoglierà informazioni utili e aneddoti simpatici sulle varie case museo dell’Isola.

Case Museo in Sicilia: quali sono

Le Case Museo in Sicilia sono moltissime e appartenenti a varie tipologie, come quelle che ospitano siti culturali o le residenze di siciliani famosi. Alcuni esempi, sono la casa di Salvatore Quasimodo a Modica, quella di Luigi Capuana a Mineo, quella di Luigi Pirandello, Giovanni Verga, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Lucio Piccolo.

All’interno della guida saranno raccontati anche il museo etnoantropologico di Antonino Uccello a Palazzolo Acreide, quello di Joe Petrosino a Isola delle Femmine, quello dell’Orologio a Bisacquino, Gianbecchina e Archeologico a Sambuca di Sicilia. Allo stesso modo saranno inseriti il “Museum” di Bagheria, i Musei d’arte contemporanea di Gibellina, di Fiumara d’Arte e quelli del costume Raffaello Piraino a Palermo e di Donnafugata a Ragusa.

All’interno della guida sono suggeriti anche itinerari insoliti per scoprire nuove bellezze e curiosità dell’Isola, anche grazie all’aiuto di un Comitato Tecnico Scientifico Internazionale. Oltre la Sicilia, dal 2025 saranno previste guide simili anche per le altre regioni italiana, per la Svizzera italiana, per San Marino e Malta.