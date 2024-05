Incidente sul lavoro in Sicilia: operaio cade da tettoia e muore

Un nuovo incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio di circa 59 anni è morto cadendo da una tettoia nel Siracusano.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato in Sicilia, proprio all’indomani della festa dei lavoratori. In questo caso, i fatti si sono svolti nel corso del primo pomeriggio a Floridia, in provincia di Siracusa.

L’operaio in questione era un 59enne ed è morto cadendo da una tettoia. Il tragico incidente non ha lasciato scampo all’uomo, che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno constatato il decesso dell’operaio.

L’uomo era al lavoro per una ditta sul posto dove stava rimuovendo un lamierino dalla tettoia dalla quale è scivolato. Presenti sul posto anche i Carabinieri e il Nictas per i rilievi del caso, sul quale è stato aperto un fascicolo.