Padova-Catania, individuati altri 4 ultras: continuano le indagini

Identificat altri quattro ultras etnei responsabili di aver partecipato attivamente agli episodi accaduti a Padova.

Gli agenti della Digos della Questura di Catania hanno identificato altri quattro ultras etnei responsabili di aver partecipato attivamente agli episodi accaduti a Padova, durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova ed il Catania FC.

I soggetti in questione hanno rispettivamente 26, 31, 36 e 48 anni. Tra questi, uno ha precedenti per reati connessi alle manifestazioni sportive e ha già ricevuto un DASPO; altri due hanno precedenti per reati differenti. Tutti e quattro sono colpevoli di aver aggredito i tutori dell’ordine con atti di violenza.

Le indagini condotte dalle Digos di Catania e Padova proseguono al fine di analizzare e valutare le singole condotte ed i provvedimenti di DASPO.