Sicilia, in arrivo un quarto policlinico: accordi già firmati

In arrivo il quarto policlinico in Sicilia. L'accordo è già stato firmato dal presidente della Regione Siciliana. Ecco dove sorgerà.

Il Sant’Elia di Caltanissetta diventerà il quarto policlinico della Sicilia. Recentemente è stato ratificato un accordo tra la Regione e l’Università di Palermo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due giorni fa, che designa Caltanissetta come la sede ideale e adeguata per ospitare il quarto policlinico regionale, considerando che il suo ospedale è classificato come Dea di II livello.

Il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso afferma: “Sono contento del risultato raggiunto, perché abbiamo lavorato tanto affinché si potesse avviare un percorso universitario che conduca all’obiettivo finale di rendere il Sant’Elia un’azienda ospedaliera universitaria al pari del Cannizzaro, di Villa Sofia e del Papardo, garantendo così la salvaguardia delle posizioni dei primari già esistenti”. Manca solo l’ultimo passo per completare l’accordo, che è già stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

In altre parole, si auspica l’approvazione di una legge all’Assemblea Regionale Siciliana che permetta al Sant’Elia di ottenere completa autonomia gestionale, poiché attualmente è sotto l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale.