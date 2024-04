Biagio Antonacci in tour, 2 le date in Sicilia: dove acquistare i biglietti

Biagio Antonacci torna in Sicilia con il suo nuovo tour. Di seguito le date ed i dettagli sui suoi nuovi concerti.

Estate piena di concerti in tutta la Sicilia. Tra i molti artisti ad esibirsi, anche Biagio Antonacci, con un tour che partirà a giugno, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l.

Il cantautore salirà sul palco del Teatro Antico di Taormina (ME) con la sua band di polistrumentisti in 2 occasioni: giorno 1 e 2 agosto 2024. Il concerto rientra nella programmazione degli spettacoli promossi dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte ed è co-organizzato insieme a Puntoeacapo srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita.

I fan potranno acquistare i biglietti per partecipare all’evento già a partire dalle ore 12.00 di giovedì 18 aprile sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti ufficiali Ciaotickets, Boxofficesicilia e Ticketone.