Catania, novità AMTS: l’iniziativa ecologica per viaggiare gratis

Nuova iniziativa AMTS: con il riciclo di bottiglie in PET si potranno ottenere biglietti per il trasporto pubblico.

L’AMTS propone una nuova iniziativa “Ricicla e viaggia”. L’azienda di trasporti siciliana propone il riciclo di due bottiglie vuote in PET nelle loro postazioni attraverso le quali si potranno ottenere gratuitamente i biglietti per il trasporto pubblico. “Prendere i mezzi pubblici è una scelta ecologica, così come il riciclo della plastica”, dichiara AMTS.

Le postazioni

Le postazioni per il riciclo saranno presenti nei punti più strategici della città, cioè i seguenti:

Piazza Borsellino;

Piazza Giovanni XXIII (stazione centrale);

Parcheggio Fontanarossa;

Parcheggio Due Obelischi;

Parcheggio Nesima;

Parcheggio R1.

Come viaggiare gratis

Per poter aderire all’iniziativa sarà necessario scaricare l’app AMTS Catania o myCicero, accedere alla sezione “Ricicla e viaggia” e copiare il codice numerico che apparirà. Successivamente scaricare l’app CORIPET e inserire nella sezione “Collega le tue tessere fedeltà” il codice numerico AMTS o myCicero per associare le due app. Senza questo passaggio non si potrà riceve i punti per richiedere gratuitamente i titoli di viaggio del trasporto pubblico di Catania.

Come accumulare punti

Per accumulare punti e quindi poter viaggiare gratis, è necessario seguire questi passaggi: aprire l’app AMTS o l’app CORIPET, nella sezione dedicata a “Ricicla e viaggia” e avvicinare lo smartphone al lettore ottico della macchina eco-compattatrice per farsi riconoscere tramite il codice a barre. Inserire poi nella macchina eco-compattatrice le bottiglie vuote in plastica PET, non schiacciate, tenendo verso l’alto il codice a barre presente sull’etichetta.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Ogni bottiglia vale 1 punto: consultare l’app CORIPET per visualizzare il proprio saldo punti. Nella stessa app, nella sezione “Scarica i tuoi buoni”, si potranno convertire i punti in credito AMTS. Sarà possibile visualizzare il credito direttamente sull’app AMTS o myCicero, per richiedere gratuitamente i titoli di viaggio del trasporto pubblico di Catania.

Si accettano solo bottiglie con il codice a barre e che abbiano scritto PET. Tutti gli altri flaconi non in PET bloccheranno la macchina e non daranno punti.