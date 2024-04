Sicilia, porte aperte nelle case dei personaggi illustri: l’evento

Storia, arte, dinastie nobiliari, questo è quello che si respira nelle case dei personaggi illustri che aprono le porte ai turisti in Sicilia.

Anche quest’anno l‘Associazione Nazionale Case della Memoria ha promosso la terza edizione delle Giornate nazionali dei personaggi illustri, nel fine settimana del 6 e 7 aprile. L’evento sarà dedicato alle “memorie in viaggio”, memorie di luoghi dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

Sarà possibile prenotarsi entro il 5 aprile. In ciascuna casa-museo, si terranno visite guidate e attività didattiche, conferenze, seminari e mostre. L’evento coinvolge tutta la nazione, la Sicilia non poteva mancare, con alcune delle sue chicche. Di seguito, le case aperte per l’occasione.