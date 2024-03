Sicilia, lite tra quindicenni in gita scolastica: “chiariscono” con calci e pugni

Due ragazze di 15 anni, a causa di un acceso diverbio, hanno pensato di "risolvere" la questione con calci e pugni, sotto gli occhi di tutti.

Una gita scolastica macchiata da una violenta lite. É successo a Lentini, in provincia di Siracusa, dove due ragazze quindicenni, a causa di un acceso diverbio, frequentanti lo stesso istituto scolastico superiore, hanno dato origine ad una lite in strada, conclusasi poi con la rottura del setto nasale di una delle due.

Secondo le ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata durante una gita scolastica per futili motivi. Successivamente, esattamente al rientro a casa, una 15enne avrebbe chiamato la coetanea per un chiarimento dandole appuntamento in una via del centro di Lentini. A questo punto sarebbero iniziati gli insulti e le ragazze si sarebbero spintonate e quella che, inizialmente, aveva provveduto a chiedere chiarimenti, avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni la compagna rompendole anche il setto nasale fino a quando un passante non è intervenuto.

Dopo la lite, al momento, nessuno dei familiari avrebbe esposto denuncia dopo l’episodio.