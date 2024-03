Paura nel Catanese, auto si ribalta e finisce fuori strada: conducente soccorso dal 118

Incidente sulla strada che collega Paternò con Belpasso: un'auto si ribalta; conducente ricoverato per lesioni gravi.

Questa mattina, 26 marzo 2024, i vigili del fuoco di Paternò sono intervenuto per un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega Paternò con Belpasso.

L’auto si sarebbe ribaltata finendo fuori strada, abbatendo nel mentre un palo telefonico. Il conducente al momento dell’arrivo dei soccorsi era già fuori dall’abitacolo: è stato preso in cura dai paramedici del 118 e conseguentemente trasferito nella struttura ospedaliera di San Marco di Catania. Le sue condizioni non sarebbero gravi da pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno tirato fuori il mezzo, e i tecnici della Telecom sono dovuti intervenire per ripristinare la linea tagliata dall’abbattimento del palo.