Pelligra si aggiudica L’Ex Blutec: previste 350 assunzioni

Il presidente del calcio Catania, Ross Pelligra si è aggiudicato la gara d'appalto per ex Blutec di Termini Imerese.

Nuovi piani d’espansione per la Pelligra Holding Italia, la quale ha vinto la gara di assegnazione della ex Blutec di Temini Imerese. Il piano prevede circa 350 nuove assunzioni per la Holding. Questo sposterà gli interessi dell’imprenditore italo-australiano al di fuori delle pendici dell’Etna.

Tutto ciò è da inserire nei piani di riqualifica della zona industriale di Termini Imerese, che diventerà il porto commerciale e logistico di tutta la Sicilia occidentale, con lo spostamento delle attività di MSC da Palermo a Termini Imerese.

Le dichiarazioni

“Oggi è una giornata importante per Termini Imerese, per la Sicilia e anche per l’Italia, perchè è il simbolo di una politica industriale che finalmente il nostro Paese può esercitare appieno“, ha dichiarato il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

“C’è un investitore che si assumerà la responsabilità di reindustrializzare in quello che sarà un parco industriale nell’area dell’ex Fiat Blutec e che assumerà buona parte dei lavoratori ancora in cassa integrazione, inserito in un progetto, in una strategia di sviluppo dell’intera area, che avrà tre fattori tra loro collegati: il parco industriale, con accanto il porto commerciale e logistico che tra poche settimane sarà quello di Termini Imerese, dove il traffico commerciale di Palermo sarà trasferito totalmente, con un operatore commerciale, il più grande al mondo, il Gruppo Msc”, ha continuato il ministro.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

“I due poli si integrano e saranno un moltiplicatore di sviluppo. A questi due asset di sviluppo se ne aggiungerà un terzo, perfettamente integrato, che sarà l’interporto di Termini Imerese, che mi auguro sia a breve rifinanziato in modo che insieme il porto logistico e commerciale, l’area industriale ex Fiat con tutte le attività produttive e l’interporto a fianco rappresentino davvero un significativo modello di sviluppo per Termini Imerese, per la Sicilia e per l’Italia meridionale” ha concluso poi Urso.