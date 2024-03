Bonus figli disabili 2024: i requisiti e come richiederlo

Bonus figli disabili 2024: La legge di Bilancio 2024, ha confermato i nuovi fondi disponibili per il bonus figli disabili 2024.

Il bonus figli disabili è un contributo economico “a rimborso” di minimo 1.500 euro annui destinato ai genitori con figli minori di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, tra quelle riportate nell’elenco nazionale. Per accedere al bonus non vi sono limiti ISEE. Ma nel caso in cui il bambino si trova impedito a frequentare l’asilo nido e ha quindi bisogno di assistenza domiciliare, l’importo potrà raggiungere un massimo di 3 mila euro per tutti coloro che hanno un ISEE più basso. In sintesi si tratta di un bonus speculare a quello per l’asilo nido, confermato dalla Legge di Bilancio 2024 con nuovi fondi. Lo scopo è quello di introdurre nuove riforme e di garantire servizi di assistenza domiciliare.

Bonus figli disabili 2024: come funziona

A gestire l’erogazione del bonus figli disabili 2024, dall’11 marzo 2024 è sito online dell’INPS. Sarà proprio l’INPS ad erogare l’importo direttamente al genitore richiedente il contributo. Ma prima che possa accedere a forme di assistenza domiciliare, è necessario che il genitore presenti un certificato medico redatto dal pediatra, accompagnato da documentazione appropriata, che confermi l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido per l’intero anno a causa di una grave patologia cronica. Questa attestazione deve essere allegata alla domanda entro il 31 luglio 2025. Inoltre i genitori potranno richiedere il bonus figli disabili 2024 una volta, tutto insieme e alla fine di ogni anno. Quindi, c’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per inviare la richiesta

Bonus figli disabili 2024: come richiederlo

Sarà necessario presentare domanda telematica tramite il portale web dell’INPS. Utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito, autenticandosi tramite la propria identità digitale SPID o CIE o CNS. Oppure si potrà richiedere il bonus tramite gli istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Un ulteriore procedura è quello del sevizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

Qualora si intenda fruire del contributo per più minori, inoltre, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. È importante sottolineare che coloro che hanno presentato domanda nel 2023 possono usufruire direttamente della domanda precompilata per il 2024. Pertanto, basandosi sulle informazioni già fornite, è possibile inviare la richiesta confermando o apportando eventuali modifiche. Ad esempio, è essenziale verificare se l’IBAN indicato è ancora valido.

Bonus figli disabili 2024: ISEE e importi

Il contributo per il bonus figli disabili 2024 è stato notevolmente aumentato e l’agevolazione potrà essere concessa nei seguenti limiti:

un massimo di 3.000 euro annui con un ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

con un ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro; un massimo di 2.500 euro annui con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro annui in caso di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, oppure in caso di di ISEE minorenni assente, discordante, non calcolabile oppure con omissioni o difformità dei dati patrimoniali o reddituali autodichiarati.

Inoltre per i per i secondi figli nati a partire dal 1° gennaio 2024 in famiglie che già hanno un figlio di età inferiore a 10 anni e un limite massimo di reddito ISEE di 40.000 euro, ha previsto un aumento degli importi fino a massimo 3.600 euro annui. Si procederà così:

ISEE inferiore a 25.000 euro – bonus totale annuo pari a 3.000 euro + 600 euro per le famiglie con basso reddito;

per le famiglie con basso reddito; ISEE compreso tra 25.000 e 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 2.500 euro + 1.100 euro per le famiglie con basso reddito.

Tutti i pagamenti inizieranno a partire dal 2 aprile 2024.