Catania FC, cresce l’attesa per la finale di andata di Coppa Italia

Gli uomini di mister Zeoli, dopo la vittoria contro il Cerignola, in campo domani sera nell'attesissima finale di andata contro il Padova.

Il Catania, dopo la vittoria tra le mura amiche contro l’Audace Cerignola, dell’ex tecnico etneo Giuseppe Raffaele, in virtù delle reti messe a segno da Cosimo Chiricò e Roberto Zammarini, si prepara a quella che, senza dubbio, può essere considerata la vera “partitissima” della stagione dei rossazzurri, un match che potrebbe significare tanto e che, sicuramente, potrà dare una svolta all’altalenante stagione degli uomini del tecnico Laziale.

Catania FC: una finale, una nuova prospettiva

Il match di andata della Coppa Italia Serie C che, come ben sappiamo, si disputerà Martedì 19 Marzo 2024 alle ore 20:00 allo stadio “Euganeo” di Padova, rappresenta un nuovo spiraglio di luce per la squadra rossazzurra, prima di tutto perché, l’eventuale conquista del trofeo, consentirebbe alla società del presidente australiano Ross Pelligra, di poter aggiungere un secondo trofeo alla “nuova” bacheca catanese, ma principalmente, consentirà il tanto desiderato accesso alla fase nazionale dei play-off, nella speranza che gli etnei, possano rimanere fuori dalle “sabbie mobili” dei play-out.

L’arrivo di mister Zeoli, dopo l’addio del tecnico Lucarelli, sembra aver dato una scossa determinante in termini di mentalità e prestazioni (anche se con qualche sbavatura) con ben 4 punti conquistati nei due incontri disputati al Massimino contro Potenza e Audace Cerignola. Adesso, è il momento di uscire fuori la vera convinzione, la determinazione tanto richiesta e, soprattutto, desiderata da un’intera piazza che, come sempre, non ha mai abbandonato gli spalti del Massimino, a suon di cori e tifo, manifestando la forte voglia di dimenticare la pesante delusione che, purtroppo, ha visto coinvolta l’intera squadra, con prestazioni deludenti e non degne di un pubblico così affiatato e determinato a veder vincere e gioire i propri beniamini.

Padova-Catania: saranno ben 2.380 i “cuori” rossazzurri

A Padova sarà il primo test-match della “verità”: mister Zeoli, nel corso delle sedute di allenamento e, durante le conferenze stampa, ha sempre sottolineato l’importanza delle due partite di andata e ritorno della Coppa Italia Serie C (ricordiamo che, il ritorno, si disputerà Martedì 2 Aprile 2024 alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”) che, chiaramente, non dovranno essere sottovalutate, anche perchè, si andrà ad affrontare una squadra molto forte dal punto di vista tecnico e che, attualmente, la formazione del tecnico Vincenzo Torrente, occupa il secondo posto a quota 66 punti del girone A.

I rossazzurri, come ormai noto, saranno sostenuti da ben 2.380 tifosi catanesi (tra cui 1430 solo nel settore ospiti) pronti ad incitare e spingere i propri beniamini nel corso di tutti i ’90 minuti di gioco.

Catania, si rivede Di Carmine, ma attenzione ai diffidati

Buone notizie per Zeoli: in vista della trasferta padovana, tornerà a disposizione il numero 10 Samuel Di Carmine che, dopo i continui fastidi e infortuni che, lo hanno costretto a stare fuori dal rettangolo verde per parecchio tempo, è pronto per guidare l’attacco rossazzurro sotto gli occhi vigili del tecnico. Infine, sono ben 10 giocatori che, in caso di cartellino giallo nella partita di andata, rischierebbero di saltare il ritorno allo stadio Massimino, ecco di chi si tratta (Albertoni, Cianci, Rapisarda, Chiarella, Kontek, Quaini, Sturaro, Monaco, Celli, Bouah).