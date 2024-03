Ciclismo, Giro d’Italia tornerà in Sicilia il prossimo anno: l’annuncio di Amata

L'assessora Elvira Amata conferma il ritorno del famoso tour ciclistico nel 2025 nel territorio siciliano.

Anche per il 2025 il famosissimo giro ciclistico italiano, ben noto a tutti come Giro d’Italia, farà nuovamente tappa in Sicilia. Si tratta di un evento sportivo che, ormai da parecchio tempo, suscita l’interesse di tantissimi italiani.

A confermare la prossima edizione è l’assessora Regionale al Turismo, Elvira Amata: “Guardiamo con grande e costante attenzione al segmento del cicloturismo, che rappresenta uno degli elementi di particolare rilievo dell’offerta turistica, espressamente previsto all’interno degli strumenti di programmazione e ciò a conferma del valore già riconosciuto al Giro di Sicilia, nel corso degli anni formalmente sostenuto dall’assessorato del Turismo, sport e spettacolo”.



“Purtroppo – continua Amata – la concomitante chiusura del precedente ciclo di programmazione e l’avvio del nuovo ciclo 21/27 ha imposto il reperimento delle necessarie risorse da destinare agli interventi in programma, compresi quelli sportivi di maggiore attrattività turistica, elemento quest’ultimo che non ha consentito per tempo di sostenere le iniziative. Il Giro di Sicilia e il Giro d’Italia certamente si svolgeranno nel 2025. Stiamo già lavorando insieme ad Rcs per proseguire nella virtuosa collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare i risultati già raggiunti che concorreranno a valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio anche attraverso altri eventi sportivi sull’Isola“.