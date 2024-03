Scippi in pieno centro a Catania: in manette 24enne [VIDEO]

Il giovane, a bordo di una Fiat 600, è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze di alcuni passanti.

Un giovane di 24 anni, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa tentato furto con strappo, lesioni personali e furto con strappo commessi lo scorso 28 febbraio 2024 in pieno centro a Catania.

Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dalla squadra Mobile, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento del giovane in due episodi registrati nelle zone del centro storico della città, ai danni di due donne.

L’uomo, alla guida di una Fiat 600 rossa, nel tentativo di compiere il furto, esponeva il braccio sinistro fuori dal finestrino, afferrando con violenza la borsa di una donna nel tentativo, fortunatamente invano, di strappargliela.

Successivamente, il malvivente, con lo stesso veicolo, individuava una seconda potenziale vittima in via Mancini, angolo via Vasta, alla quale, dopo averla raggiunta, le strappava la borsa con lo stesso modus operandi, violentemente sbalzata in aria e trascinata per alcuni metri sul selciato tanto da procurarle delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Fortunatamente, gli agenti, grazie al sistema di videosorveglianza della zona interessata dagli eventi, sono riusciti a riconoscere l’auto, nonché il responsabile dei relativi furti.