Catania, continua la stretta contro i posteggiatori abusivi: 13 denunce

Continuano le operazioni di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono 13 le denunce effettuate.

Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico cittadino.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti delle moto volanti hanno eseguito mirati controlli connessi al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nello specifico, nelle giornate tra lunedì e mercoledì, personale dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, hanno sanzionato ben 13 soggetti colti nell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

I servizi sono stati disimpegnati nelle zone del centro cittadino, quelle maggiormente interessate dal fenomeno. In particolare tre soggetti sono stati sanzionati tra via Dusmet, largo Paisiello e piazza Manganelli.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Sono stati altresi, sanzionati altri 10, individuati tra piazza Federico di Svevia, via Dusmet, via Simeto, piazza Carlo Alberto, piazza Borsellino, via Cristoforo Colombo e via Mulino Santa Lucia.

Il posteggiatore abusivo sanzionato in piazza Federico di Svevia, è stato, altresì, denunciato in stato di libertà per violazione del provvedimento del DACUR, con il quale il Questore gli ha inibito la frequentazione di quella piazza.