Incidente in Sicilia, scontro tra auto e moto: 70enne in codice rosso

Ennesimo incidente che vede coinvolto un ciclomotore e un'auto. il conducente dello scooter è in gravissime condizioni.

L’ennesimo incidente a Palermo avvenuto nei pressi del parco della Favorita, verso le ore 18 di ieri pomeriggio ha coinvolto una moto e un’auto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, l’incidente si è verificato alla fine di viale Diana, all’altezza del cancello del Giusino in direzione Mondello.

In sella allo scooter vi era un uomo di 70 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso. Attualmente le sue condizioni sono molto delicate e la prognosi rimane riservata.