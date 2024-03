Offerte voli Wizz Air: biglietti da Catania a partire da 15 euro

Offerte voli da Catania: tariffe a soli 15 euro con Wizz Air. Ecco quali sono tutte le destinazioni e i prezzi dei biglietti per ogni tratta.

Offerte voli Wizz Air: la compagnia ungherese low cost propone allettanti tariffe di biglietti che partono da 15 euro a tratta, fino a circa 50 euro, per numerose mete sia italiane che europee.

Si tratta di un’occasione da non perdere per chi vorrebbe approfittare delle vacanze di Pasqua per organizzare un weekend lontano dalla città. Di seguito tutte le offerte disponibili sul sito della compagnia low cost Wizz Air che partono da Catania da marzo a giugno 2024.

Offerte voli Wizz Air: fino a 15 euro

Da marzo a maggio, approfittando dell’arrivo della primavera, ci sono molte mete al prezzo di soli 15 euro a tratta che permettono di prenotare un viaggio in giro per l’Italia o per l’Europa.

Per quanto riguarda le mete europee, tra le proposte più allettanti sul sito di Wizz air, si trova Londra Gatwick a 14,09 euro a tratta nel mese di maggio. Rimanendo in Europa, in mezzo alle proposte più vantaggiose, ci sono le tratte per Sofia, in Bulgaria, anche in questo caso al prezzo di 14, 09 euro.

La stessa tariffa riguarda anche un’altra città europea, ultimamente molto gettonata, ossia Tirana, in Albania. Per chi invece desidera rimanere in Italia, si trovano tratte a soli 14, 09 euro per Milano Linate, Venezia Marco Polo, Torino e Bologna.

Offerte voli Wizz Air: fino a 20 euro

Tra marzo e aprile, vi sono numerose offerte fino a 20 euro per diverse destinazioni. Per coloro che vogliono prenotare un weekend all’estero, si trovano tratte a soli 18, 34 euro per Bruxelles Charleroi, Bucarest H. Coanda, Budapest e Memmingen/Monaco di Baviera.

Non vengono scontentati neanche coloro i quali preferiscono optare per una meta italiana, in quanto si trovano voli a soli 16, 64 euro per l’aeroporto di Verona.

Offerte voli Wizz Air: sopra i 20 euro

Vantaggiose offerte sopra i 20 euro si trovano a partire da aprile fino a giugno. Tra le proposte, si trovano in questo caso solo destinazioni fuori dall’Italia. Nello specifico, al prezzo di 22,59 euro vi sono tratte per l’aeroporto di Praga. Le altre offerte riguardano invece le destinazioni di Iasi, Amburgo, Katowice, Varsavia Chopin e Cluj-Napoca.