Tangenziale di Catania, annunciati lavori stradali: date e orari

Annunciati lavori stradali sulla Tangenziale di Catania: ecco quali saranno le date e gli orari degli interventi previsti.

L’Anas ha annunciato nuovi lavori sulla Tangenziale Ovest di Catania. L’avviso, condiviso tramite i canali ufficiali dell’Anas, riporta le date e gli orari durante i quali saranno effettuati i lavori stradali.

Nello specifico, i lavori riguarderanno la giornata di domani venerdì 8 e quella di lunedì 11 marzo. In merito alle fasce orarie interessate, i lavori si svolgeranno dalle ore 7:30 alle 18:00. In questo frangente, Anas porterà a termine i lavori di pavimentazione allo svincolo di San Giovanni Galermo.

Come comunicato da Anas, durante i giorni e le fasce orarie indicate si procederà alla pavimentazione della rampa di immissione in Tangenziale verso Siracusa.