Settimana del Cervello, via a screening e visite gratis: gli eventi in Sicilia

Al via la "Settimana del cervello", visite e screening gratuiti: ecco quali saranno gli eventi principali in Sicilia.

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con la “Settimana del Cervello” che prevederà, tra i vari appuntamenti, screening e visite gratis. L’edizione 2024 avrà inizio a partire da lunedì 11 marzo in tutta Italia e la Sicilia sarà inclusa. Oltre a visite e screening, previsti anche laboratori e mostre, dedicati a prevenzione, educazione e innovazione nel trattamento dei disturbi mentali e cognitivi. Inoltre, ci si concentrerà in particolare sul potenziale trasformativo delle neuroscienze nel mondo del lavoro.

Cos’è la Settimana del Cervello

Lanciata negli Stati Uniti come “Brain Awareness Week” dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, l’inziativa è arrivata in Italia grazie al portale Hafricah.net. A sostenerla con patrocinio e il contributo c’è invece l’ENPAP, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.

Questo evento raccoglie di anno in anno l’adesione di psicologi, ricercatori, medici, educatori e altri esperti delle neuroscienze per discutere di salute mentale, normalizzando la discussione sui disturbi psicologici e neurocognitivi, e lavorando affinché il benessere mentale diventi una priorità condivisa in futuro.

“La salute mentale merita maggiore attenzione, come dimostra ad esempio il successo del Bonus Psicologo, ed è un dovere di tutti noi professionisti della salute facilitare l’accesso a risorse e informazioni – spiega Donatella Ruggeri, psicologa e promotrice dell’evento in Italia -. Qualcosa sta cambiando nella percezione delle persone, andare dallo psicologo oggi è socialmente più accettato. Allora in questa settimana vogliamo ribadire che il benessere mentale è un diritto di tutti ed è essenziale conoscere le risorse disponibili non solo quando sopraggiunge il disagio ma specialmente quando si è in salute, proprio perché è un interesse della collettività”.

Le dichiarazioni

“Anche quest’anno sosteniamo le iniziative della Settimana del Cervello perché condividiamo gli sforzi che la comunità degli psicologi sta compiendo per ridurre lo stigma rispetto al disagio emotivo e ai disturbi mentali – ha dichiarato Felice Damiano Torricelli, Presidente Enpap –. Questa esperienza di divulgazione e partecipazione civile avvicina i servizi dei professionisti nel campo delle neuroscienze ai bisogni oggi più sentiti dalle persone e accoglie la sfida di rendere accessibili, a tutti, i servizi per il benessere psicologico: una delle sfide cruciali che la nostra società deve affrontare nell’immediato futuro. In quest’occasione ENPAP rilancia la possibilità di accedere gratuitamente ai materiali di auto-aiuto per alcune delle principali condizioni di disagio psicologico realizzati nell’ambito del Progetto “Vivere Meglio – promuovere l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione””.

“La Settimana del Cervello parla ‘finalmente’ di salute mentale gratuitamente, senza filtri, senza pregiudizi, senza tecnicismi, senza barriere. Durante gli eventi i partecipanti fanno domande che a noi professionisti durante le visite non fanno mai. Anche per questo la Settimana del Cervello è un’iniziativa enorme e geniale, una porta che si apre per entrare a “dare un’occhiata” al mondo delle neuroscienze così da avvicinare le persone a un mondo complesso, come quello del cervello umano” ha spiegato Fabiola Ferrentino, psichiatra, coordinatrice delle Reti Cliniche della Psichiatria del Gruppo Kos.

Gli eventi in Sicilia

Diversi sono gli eventi previsti in Sicilia in occasione della Settimana del Cervello: saranno 21 in totale. L’elenco completo è consultabile sul sito ufficiale dell’iniziativa, dov’è possibile visualizzare gli eventi per regione, filtrandoli per la tipologia di evento e per la modalità in presenza o online. Tra gli appuntamenti gratuiti e aperti a tutti ci sono visite di screening delle funzioni cognitive e degli apprendimenti, previsti ad Aci Castello, San Giovanni la Punta, Fiumefreddo di Sicilia, Torregrotta, Misterbianco, Partinico, Ciminna.

Inoltre, sono disponibili anche sessioni di mindfulness e training autogeno, con il patrocinio e il contributo di contest fotografici, proiezioni di film, incontri tematici su autismo, Alzheimer, sviluppo neonatale, organizzati grazie alla partecipazione di numerose istituzioni e associazioni tra cui Università di Messina, C.U.M.O. Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, UOC Psichiatria di Messina, Comune di Acireale, Croce Rossa.